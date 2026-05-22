LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | tutti a caccia della pole! Dalle 22.30 la Sprint Qualifying

Alle 22.30 si svolgerà la Sprint Qualifying al Circuito Gilles-Villenauve, aprendo ufficialmente le attività della giornata durante il Gran Premio del Canada 2026. Poco più di quaranta minuti prima, i motori sono pronti a riaccendersi per questa sessione di qualifiche, che rappresenta il primo momento di rilievo di un fine settimana ricco di gare e competizioni. Gli appassionati di Formula 1 sono già in attesa di vedere chi riuscirà a conquistare la pole position.

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