LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | tutti a caccia della pole! Dalle 22.30 la Sprint Qualifying
Alle 22.30 si svolgerà la Sprint Qualifying al Circuito Gilles-Villenauve, aprendo ufficialmente le attività della giornata durante il Gran Premio del Canada 2026. Poco più di quaranta minuti prima, i motori sono pronti a riaccendersi per questa sessione di qualifiche, che rappresenta il primo momento di rilievo di un fine settimana ricco di gare e competizioni. Gli appassionati di Formula 1 sono già in attesa di vedere chi riuscirà a conquistare la pole position.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Tra poco più di quaranta minuti si riaccendono i motori al Circuito Gilles-Villenauve con le Sprint Qualifying, primo momento topico di questo lungo week-end canadese. 21.45 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del Gran Premio del Canada 2026. 19.57 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle qualifiche Sprint dalle 22:30 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.56 Ferrari che paga dazio, come si poteva immaginare, nel terzo e ultimo settore, perdendo moltissimo nella zona del lungo rettilineo, che porta alla chicane del muro dei campioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
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