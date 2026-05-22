F1 oggi GP Canada 2026 | orari prove libere e Sprint Qualifying tv streaming
Venerdì 22 maggio inizia il fine settimana del Gran Premio del Canada, tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. Le prove libere e lo Sprint Qualifying sono previste nel programma di venerdì, con orari specifici per ogni sessione. La gara si svolgerà nel weekend, riprendendo dopo tre settimane di pausa. La copertura televisiva e in streaming è disponibile secondo le modalità abituali, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in diretta.
Venerdì 22 maggio prenderà il via il week end del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Dopo tre settimane, il Circus torna a farsi sentire in uno degli appuntamenti tradizionali in calendario. Sul circuito Gilles Villeneuve sono state scritte pagine di storia della massima categoria dell’automobilismo e in questa circostanza ci sarà una novità. Per la prima volta, infatti, nel week end canadese ci sarà il formato “Sprint”. Assisteremo, infatti, a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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