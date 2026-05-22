F1 oggi GP Canada 2026 | orari prove libere e Sprint Qualifying tv streaming

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio inizia il fine settimana del Gran Premio del Canada, tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. Le prove libere e lo Sprint Qualifying sono previste nel programma di venerdì, con orari specifici per ogni sessione. La gara si svolgerà nel weekend, riprendendo dopo tre settimane di pausa. La copertura televisiva e in streaming è disponibile secondo le modalità abituali, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in diretta.

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Venerdì 22 maggio prenderà il via il week end del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Dopo tre settimane, il Circus torna a farsi sentire in uno degli appuntamenti tradizionali in calendario. Sul circuito Gilles Villeneuve sono state scritte pagine di storia della massima categoria dell’automobilismo e in questa circostanza ci sarà una novità. Per la prima volta, infatti, nel week end canadese ci sarà il formato “Sprint”. Assisteremo, infatti, a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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