F1 oggi GP Canada 2026 | orari prove libere e Sprint Qualifying tv streaming

Venerdì 22 maggio inizia il fine settimana del Gran Premio del Canada, tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. Le prove libere e lo Sprint Qualifying sono previste nel programma di venerdì, con orari specifici per ogni sessione. La gara si svolgerà nel weekend, riprendendo dopo tre settimane di pausa. La copertura televisiva e in streaming è disponibile secondo le modalità abituali, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in diretta.

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