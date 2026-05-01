LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Leclerc il più veloce in SQ2 Adesso la lotta per la pole
Alle 23.00 si è conclusa la sessione di qualifiche secondarie del Gran Premio di Miami 2026. Durante questa fase, Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo, risultando il più rapido tra i piloti in pista. Sono stati eliminati dalla qualificazione Bortoleto, Hulkenberg, Bearman, Albon, Sainz e Lindblad. Ora si attende la fase decisiva per determinare la posizione in griglia di partenza di domani.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Termina la SQ2. Eliminati Bortoleto, Hulkenberg, Bearman, Albon, Sainz e Lindblad. 22.59 Leclerc si migliora in 1’28?333. 22.58 Piastri è rientrato ai box. 22.57 Ultimi due minuti al termine della sessione. Due giri di cool down per Leclerc e Hamilton. 22.55 La classifica a 3 minuti dal termine della SQ2: 1 Charles Leclerc – Ferrari – 1:28.470 2 Oscar Piastri – McLaren – +0.036 3 Lewis Hamilton – Ferrari – +0.371 4 George Russell – Mercedes – +0.433 5 Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.623 6 Kimi Antonelli – Mercedes – +0.772 7 Lando Norris – McLaren – +0.896 8 Franco Colapinto – Alpine – +1.057 9 Isack Hadjar – Red Bull Racing – +1.🔗 Leggi su Oasport.it
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