LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Leclerc il più veloce in SQ2 Adesso la lotta per la pole

Alle 23.00 si è conclusa la sessione di qualifiche secondarie del Gran Premio di Miami 2026. Durante questa fase, Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo, risultando il più rapido tra i piloti in pista. Sono stati eliminati dalla qualificazione Bortoleto, Hulkenberg, Bearman, Albon, Sainz e Lindblad. Ora si attende la fase decisiva per determinare la posizione in griglia di partenza di domani.