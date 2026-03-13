LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Antonelli tallona Russell dopo la SQ2 Leclerc terzo
Inizia la giornata di prove libere per il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. Alle 9.06 le Mercedes sono le prime a scendere in pista, mentre alle 9.08 Antonelli prende il via dalla piazzola di partenza. Dopo la sessione di qualifiche, Antonelli si trova a tallonare Russell, che ha ottenuto il miglior tempo, mentre Leclerc si posiziona terzo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.08 Si lancia Antonelli. 9.06 Le Mercedes scendono in pista per prime. 9.06 Iniziata la SQ3. 8 minuti la durata. 9.03 Nelle SQ3 i piloti monteranno le gomme soft. 9.01 Eliminati, dall’11° al 16° posto, i seguenti piloti: Hulkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad, Colapinto. 9.00 La classifica finale della SQ2: 1 George Russell (Mercedes) — 1:32.241 2 Kimi Antonelli (Mercedes) — +0.050 3 Charles Leclerc (Ferrari) — +0.361 4 Oscar Piastri (McLaren) — +0.797 5 Lewis Hamilton (Ferrari) — +0.801 6 Lando Norris (McLaren) — +0.845 7 Pierre Gasly (Alpine) — +1.164 8 Oliver Bearman (Haas) — +1.260 9 Max Verstappen (Red Bull Racing) — +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
