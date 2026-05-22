F1 oggi in tv GP Canada 2026 | orari prove libere e Sprint Qualifying streaming differita TV8

Venerdì 22 maggio inizia il fine settimana del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Campionato del Mondo 2026 di Formula 1. La gara si disputa sul circuito di Montreal, dove si svolgono prove libere, la Sprint Qualifying e la corsa ufficiale. Le sessioni vengono trasmesse in diretta streaming e in differita su TV8, con orari specifici per ogni fase della manifestazione. Dopo una pausa di tre settimane, il Circus torna in pista in un appuntamento storico del campionato.

Venerdì 22 maggio prenderà il via il week end del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Dopo tre settimane, il Circus torna a farsi sentire in uno degli appuntamenti tradizionali in calendario. Sul circuito Gilles Villeneuve sono state scritte pagine di storia della massima categoria dell’automobilismo e in questa circostanza ci sarà una novità. LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE E SPRINT QUALIFYING DI F1 ALLE 18.30 E 22.30 Per la prima volta, infatti, nel week end canadese ci sarà il formato “Sprint”. Assisteremo, infatti, a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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