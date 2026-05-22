LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | pole position per Russell ma Antonelli insegue! McLaren beffa Ferrari nelle SQ3

Durante le qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, George Russell ha conquistato la pole position, mentre Antonelli si è attestato in seconda posizione. La sessione ha visto la McLaren superare la Ferrari nelle ultime qualifiche, con Russell che partirà davanti a tutti nella Sprint Race di domani. La qualifica si è conclusa alle 23.35, con Russell in testa e Antonelli subito dietro, in una sessione caratterizzata da sorpassi e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.35 Secondo posto per Antonelli!! Pole position per George Russell che domani partirà davanti a tutti nella Sprint Race 23.34 Miglior tempo per Russell che sfonda la barriera dell’1:13 e stoppa il cronometro in 1:12.965. Terza posizione per Piastri che si inserisce davanti ad Hamilton 23.33 Secondo tempo per Norris a 0.086 da Russell che si sta migliorando. 23.33 Hamilton si migliora ma resta in seconda posizione a 0.132 da Russell. Il pilota Ferrari ha fatto un super primo settore, ma non è bastato per attaccare il tempo del connazionale. 23.32 Si rilancia Hamilton. Errori pesanti sia per Norris che per Leclerc, che dopo il primo tentativo è settimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1 2026 Canada GP Grid Prediction: Russell P1, Antonelli P2 + Fan Predictions!

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