LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | pole position per Russell ma Antonelli insegue! McLaren beffa Ferrari nelle SQ3

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, George Russell ha conquistato la pole position, mentre Antonelli si è attestato in seconda posizione. La sessione ha visto la McLaren superare la Ferrari nelle ultime qualifiche, con Russell che partirà davanti a tutti nella Sprint Race di domani. La qualifica si è conclusa alle 23.35, con Russell in testa e Antonelli subito dietro, in una sessione caratterizzata da sorpassi e sorprese.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.35 Secondo posto per Antonelli!! Pole position per George Russell che domani partirà davanti a tutti nella Sprint Race 23.34 Miglior tempo per Russell che sfonda la barriera dell’1:13 e stoppa il cronometro in 1:12.965. Terza posizione per Piastri che si inserisce davanti ad Hamilton 23.33 Secondo tempo per Norris a 0.086 da Russell che si sta migliorando. 23.33 Hamilton si migliora ma resta in seconda posizione a 0.132 da Russell. Il pilota Ferrari ha fatto un super primo settore, ma non è bastato per attaccare il tempo del connazionale. 23.32 Si rilancia Hamilton. Errori pesanti sia per Norris che per Leclerc, che dopo il primo tentativo è settimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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