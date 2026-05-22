LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | pole position per Russell ma Antonelli insegue! McLaren beffa Ferrari nelle SQ3
Durante le qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, George Russell ha conquistato la pole position, mentre Antonelli si è attestato in seconda posizione. La sessione ha visto la McLaren superare la Ferrari nelle ultime qualifiche, con Russell che partirà davanti a tutti nella Sprint Race di domani. La qualifica si è conclusa alle 23.35, con Russell in testa e Antonelli subito dietro, in una sessione caratterizzata da sorpassi e sorprese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.35 Secondo posto per Antonelli!! Pole position per George Russell che domani partirà davanti a tutti nella Sprint Race 23.34 Miglior tempo per Russell che sfonda la barriera dell’1:13 e stoppa il cronometro in 1:12.965. Terza posizione per Piastri che si inserisce davanti ad Hamilton 23.33 Secondo tempo per Norris a 0.086 da Russell che si sta migliorando. 23.33 Hamilton si migliora ma resta in seconda posizione a 0.132 da Russell. Il pilota Ferrari ha fatto un super primo settore, ma non è bastato per attaccare il tempo del connazionale. 23.32 Si rilancia Hamilton. Errori pesanti sia per Norris che per Leclerc, che dopo il primo tentativo è settimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1 2026 Canada GP Grid Prediction: Russell P1, Antonelli P2 + Fan Predictions!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Russell e Antonelli si sfidano nelle libere, Ferrari in sofferenza nel terzo settore
Leggi anche: LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Antonelli e Russell si sfidano nelle libere, Ferrari in sofferenza nel terzo settore
Formula 1, GP del Canada: la diretta delle prove libere a Montreal LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP x.com
P300.it - Motorsport Media. . Era da un po' che, su P300, non parlavamo di F1 in diretta, ma rimedieremo con gli interessi questa sera, con la seconda live della settimana. In questa nuova puntata di Fastlane, in programma alle 21:00, tratteremo il GP Miami co facebook
LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Hamilton il più veloce nelle SQ1!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03 Non è cambiata dunque la classifica rispetto a quella prima della bandiera rossa. I sei piloti eliminati ... oasport.it
Guardare il GP del Canada di F1 2026 gratis - ecco come faccio a trasmettere il Gran Premio canadese gratis dalla Germania reddit
F1 GP Canada LIVE, qualifiche sprint e pole in diretta: Ferrari sfida la favorita Mercedes per la prima filaLa diretta del GP Canada della Formula 1 2026, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati ... fanpage.it