LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | la Ferrari sbaglia la strategia Antonelli insegue Russell

Durante il Gran Premio d'Australia 2026 di Formula 1, la Ferrari ha commesso un errore nella strategia di gara, mentre Antonelli cerca di recuperare posizioni e si trova dietro Russell. Al 47° giro, Hamilton si trova a quattro secondi da Leclerc. La corsa continua tra cambi di posizione e tentativi di sorpasso, con i piloti impegnati a migliorare le loro prestazioni in pista.

47° giro58 Antonelli si porta a 5.5 da un Russell che sembra in gestione. 46° giro58 Norris e Verstappen in bagarre per il quinto posto. Sono divisi da un secondo. 45° giro58 Il sorpasso con cui Russell si era ripreso la vetta su Hamilton (che subito dopo si è fermato per il pit-stop). Could this be the move which decides the race for the Mercedes driver???#F1 #AusGP pic.twitter.comsBvZkbysGe 44° giro58 Solo 16 piloti su 22 in pista. Ci sta alla prima gara e dopo una rivoluzione regolamentare. 43° giro58 Mercedes non sembra avere problemi per arrivare sino in fondo con una sola sosta. 42° giro58 Secondo pit-stop per Verstappen, che torna in pista in sesta piazza alle spalle di Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it

