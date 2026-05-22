LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Antonelli e Russell si sfidano nelle libere Ferrari in sofferenza nel terzo settore

Durante le sessioni di prove libere del Gran Premio del Canada 2026, Antonelli e Russell sono stati protagonisti di un confronto diretto, mentre la Ferrari ha incontrato difficoltà nel terzo settore del circuito. Alle 19.32, Hamilton ha migliorato la sua posizione, salendo al terzo posto con un distacco di 0,360 secondi dal leader, con la maggior parte del ritardo concentrato nel terzo settore. La pista ha mostrato segnali di variazione nelle prestazioni dei piloti, evidenziando le sfide di questa tappa stagionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Migliora Hamilton, che si porta in terza posizione a 0?360 e praticamente tutto il suo distacco c’è nel t-3. Attenzione arriva Russell con le gomme soft. 19.31 Verstappen gira sul passo dell’1’16?alto, vedremo cosa faranno gli altri. 19.30 Mancano 20? al termine e i piloti rientrano ai box per fare la loro simulazione di Sprint, molto probabilmente. 19.29 1’14?594 per Antonelli che non riesce a migliorare in questo giro, mentre Leclerc conclude questo giro in 1’15?714, tempo molto alto. 19.28 I due piloti della Mercedes hanno fatto un balzo in avanti importante di potenza, mostrando i “muscoli”. 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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