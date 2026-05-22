LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Antonelli prova di aggiornamenti Giornata con la Sprint Qualifying

Benvenuti alla diretta del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. La giornata prevede la Sprint Qualifying, con aggiornamenti in tempo reale sulle qualifiche e le prove libere. Durante l'evento, ci saranno interventi di alcuni piloti che hanno già effettuato le prime sessioni e si manterrà un occhio attento alle dichiarazioni ufficiali e ai risultati parziali. La gara si svolge sul circuito di Montreal, con la possibilità di osservare le strategie adottate dai team e le prime posizioni in classifica.

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