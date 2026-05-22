LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Antonelli prova di aggiornamenti Giornata con la Sprint Qualifying

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. La giornata prevede la Sprint Qualifying, con aggiornamenti in tempo reale sulle qualifiche e le prove libere. Durante l'evento, ci saranno interventi di alcuni piloti che hanno già effettuato le prime sessioni e si manterrà un occhio attento alle dichiarazioni ufficiali e ai risultati parziali. La gara si svolge sul circuito di Montreal, con la possibilità di osservare le strategie adottate dai team e le prime posizioni in classifica.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE t estuale del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si alza il sipario sul Circuito Gilles-Villeneuve per un week-end che si preannuncia ricco di emozioni vista la presenza anche della Sprint Race. Occhi puntati su Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, vincendo tre dei quattro Gran Premi disputati fino a questo momento. Il giovanissimo pilota della Mercedes ha dominato l’ultimo appuntamento, andato in scena ad inizio mese a Miami, dominando il confronto diretto con George Russell, apparso in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

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