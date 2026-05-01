LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Leclerc leader nelle libere! Hamilton in scia Antonelli con problemi

Durante le prove libere del Gran Premio di Miami del 2026, Charles Leclerc si è posizionato in testa, seguito da Lewis Hamilton. Nel frattempo, un altro pilota ha avuto problemi tecnici. Verso le 19.27, Verstappen e Piastri hanno migliorato i loro tempi, collocandosi rispettivamente in seconda e terza posizione con distacchi di 0,164 e 0,315 secondi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.27 Verstappen e Piastri migliorano e si portano in seconda e terza posizione a 0?164 e a 0?315. Hamilton è quarto a 0?334, a precedere Antonelli e Russell. Norris è settimo a 0?765. 19.25 Attenzione! Problemi per Kimi Antonelli, costretto ad abbandonare l’abitacolo della sua Mercedes ai box e termina così la sessione. 19.22 Hamilton sigla il terzo tempo in a 0?334, mentre Norris non si migliora, rischiando di tamponare Albon nel t-3. Un giro che avrebbe potuto attaccare il tempo di Leclerc. 19.20 Leclerc stampa il miglior tempo di 1’29?443 a precedere di 0?333 Verstappen e di 0?518 Piastri. Antonelli, che non ha ancora fatto il time-attack con le soft, è quarto a 0?636, mentre Russell non è andato oltre ora il quinto tempo a 0?657.🔗 Leggi su Oasport.it

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