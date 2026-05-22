LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | inizia la Sprint Qualifying Chi saranno i primi eliminati?

Alle 22.30 è iniziata la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada 2026, con le prime sessioni che si sono svolte nelle ultime ore. La SQ1 ha avuto una durata di 12 minuti, seguita dalla SQ2 di 10 minuti e dalla SQ3 di 8 minuti. I piloti hanno iniziato a confrontarsi sul tracciato, determinando chi sarà eliminato nelle fasi successive. La gara si svolge in un clima di attesa e tensione, con gli appassionati pronti a seguire gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Si parte!! Iniziano le SQ1. 22.29 Nelle SQ1 i minuti a disposizione saranno 12, nelle SQ2 10 e nelle SQ3 8. 22.26 Su 44 GP disputati a Montreal nel 50% delle volte il vincitore è partito dalla pole position, mentre nel 68.2% delle volte il vincitore è partito dalla prima fila. 22.23 Lewis Hamilton e Michael Schumacher sono i due piloti con più pole position nel GP del Canada. Entrambi sono partiti per 6 volti dalla prima posizione 22.20 10 minuti al via della Sprint Qualifying! 22.18 La temperatura dell’aria è di 20 gradi centigradi, mentre quella dell’asfalto è di 42. 22.15 Questa la classifica costruttori: 1 Mercedes 180 2 Ferrari 110 3 McLaren 94 4 Red Bull Racing 30 5 Alpine 23 6 Haas F1 Team 18 7 Racing Bulls 14 8 Williams 5 9 Audi 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

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