LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | inizia il Q1 chi saranno i primi eliminati?

Alle 7:00 è iniziato il primo turno di qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1. Il semaforo verde ha dato il via ai primi 18 minuti di sessione, durante i quali i piloti hanno iniziato a stabilire i loro tempi per la fase di eliminazione. I primi risultati e i potenziali eliminati saranno aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00 Inizia il Q1! Semaforo verde, iniziano i primi 18 minuti di questa qualifica. 6.57 La temperatura dell’asfalto è di 32°C, mentre quella dell’aria di 17°C. Al momento c’è un’umidità del 57% con un vento di 2.2 ms che soffia da SE 6.54 L’ultimo pole-man è Andrea Kimi Antonelli, che è stato il più veloce in Cina dove ha poi conquistato anche la prima vittoria in carriera. L’azzurro proverà a confermarsi per lanciare nuovamente la sfida Mondiale a George Russell 6.51 Che McLaren vedremo nelle qualifiche? La scuderia campione del mondo ha dimostrato di poter essere competitiva, senza però avere grande affidabilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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