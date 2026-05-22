LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Hamilton il più veloce nelle SQ1!
Durante le qualifiche del GP del Canada, Lewis Hamilton ha stabilito il miglior tempo nelle prime sessioni di qualifica, mentre Max Verstappen è rimasto fermo ai box. Tutti i piloti hanno utilizzato le gomme medie anche nella seconda sessione di qualifica, secondo le regole. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.10 Ancora fermo ai box Max Verstappen. 23.09 Ricordiamo che, come da regolamento, tutti i piloti montano le gomme medie anche in questa SQ2. 23.08 Si riparte! I primi a muoversi sono le due Mercedes. 23.06 Si ripartirà alle 23.08 con i dieci minuti di SQ2. 23.04 Questa la classifica delle SQ1: 1 Hamilton 1:13.889 2 Antonelli 1:14.010 3 Verstappen 1:14.028 4 Norris 1:14.265 5 Lindblad 1:14.517 6 Hadjar 1:14.541 7 Piastr 1:14.665 8 Russell 1:14.772 9 Leclerc 1:15.006 10 Colapinto 1:15.484 11 Sainz 1:15.500 12 Hulkenberg 1:15.673 13 Ocon 1:15.763 14 Alonso 1:15.760 15 Bortoleto 1:15.801 16 Bearman 1:15. 🔗 Leggi su Oasport.it
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