LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Hamilton il più veloce nelle SQ1!

Durante le qualifiche del GP del Canada, Lewis Hamilton ha stabilito il miglior tempo nelle prime sessioni di qualifica, mentre Max Verstappen è rimasto fermo ai box. Tutti i piloti hanno utilizzato le gomme medie anche nella seconda sessione di qualifica, secondo le regole. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui