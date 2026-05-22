LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Alonso nelle barriere bandiera rossa nelle SQ1!

Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio del Canada del 2026, Alonso è finito contro le barriere, causando la bandiera rossa nella prima sessione di qualifiche. Attualmente, il pilota messicano risulta il primo eliminato, con un distacco di meno di due decimi da Bearman, sedicesimo, e meno di tre decimi da Alonso. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano a seguire l’andamento delle qualifiche e le eliminazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui