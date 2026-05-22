LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Alonso nelle barriere bandiera rossa nelle SQ1!
Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio del Canada del 2026, Alonso è finito contro le barriere, causando la bandiera rossa nella prima sessione di qualifiche. Attualmente, il pilota messicano risulta il primo eliminato, con un distacco di meno di due decimi da Bearman, sedicesimo, e meno di tre decimi da Alonso. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano a seguire l’andamento delle qualifiche e le eliminazioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Al momento il primo degli eliminati è Perez. Il messicano ha meno di due decimi di ritardo da Bearman, sedicesimo, e meno di tre da Alonso. 22.47 La pista stava migliorando giro dopo giro. Da sottolineare la dimostrazione di forza di Antonelli che ha dato 7 decimi a Russell 22.45 Questa la classifica: 1 Ham 1:13.889 2 Ant 1:14.010 3 Ver 1:14.028 4 Nor 1:14.265 5 Lin 1:14.517 6 Had 1:14.541 7 Pia 1:14.665 8 Rus 1:14.772 9 Lec 1:15.006 10 Col 1:15.484 11 Sai 1:15.500 12 Hul 1:15.673 13 Oco 1:15.763 14 Alo 1:15.760 15 Bor 1:15.801 16 Bea 1:15.872 17 Per 1:16.002 18 Str 1:16.354 19 Gas 1:16.642 20 Bot 1:16. 🔗 Leggi su Oasport.it
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