Oggi si corre il Gran Premio del Canada, quinta gara del campionato di Formula 1 2026, con aggiornamenti e prove di alcuni piloti. La giornata si svolge in diretta, con le azioni che coinvolgono le sessioni di prove, qualifiche e la corsa sul circuito cittadino. Tra i protagonisti, un pilota ha effettuato test con le nuove componenti, mentre la Ferrari cerca di migliorare le prestazioni per affrontare le sfide del tracciato. La cronaca si svolge seguendo gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE t estuale del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si alza il sipario sul Circuito Gilles-Villeneuve per un week-end che si preannuncia ricco di emozioni vista la presenza anche della Sprint Race. Occhi puntati su Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, vincendo tre dei quattro Gran Premi disputati fino a questo momento. Il giovanissimo pilota della Mercedes ha dominato l’ultimo appuntamento, andato in scena ad inizio mese a Miami, dominando il confronto diretto con George Russell, apparso in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Antonelli prova gli aggiornamenti, Ferrari per svoltare

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