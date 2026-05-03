Al momento, nel Gran Premio di Miami del 2026, le condizioni meteo sono al centro dell’attenzione, con la pioggia che si fa attendere e crea incertezza sulla corsa. Norris si mantiene in testa, mentre Antonelli tenta di resistere agli attacchi degli avversari. La Ferrari fatica sui rettilinei, con alcuni piloti che segnalano difficoltà legate alle condizioni di asciutto e bagnato. La gara prosegue con i piloti che cercano di adattarsi alle variabili atmosferiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20° giro57 La pioggia come Godot in questo Gran Premio. Arriverà davvero? 19° giro57 Pioggia attesa nei prossimi 2-3 settori. Norris intanto continua a guadagnare: 3?1 su Antonelli. Che McLaren. 18° giro57 Leclerc si sta tenendo dietro Piastri e Russell. E si sta accodando anche Hamilton. 18° giro57 Leclerc in grande difficoltà. E’ scivolato a ben 6 secondi dalla vetta. 17° giro57 Sorpasso e controsorpasso tra Leclerc e Piastri. Quanto fatica la Ferrari in rettilineo. 17° giro57 Verstappen sorpassa Albon al secondo tentativo e sale in nona piazza. 16° giro57 La classifica aggiornata: 1 Lando Norris (McLaren) 2 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris scappa, Antonelli prova a resistere. La Ferrari fatica sui rettilinei

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