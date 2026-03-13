Alle 8.27, manca poco all'inizio della Sprint Qualifying a Shanghai, valida per il Gran Premio di Cina 2026. L’evento vede Antonelli confrontarsi con Russell, mentre le Ferrari partono dalla seconda fila. Gli appassionati sono in attesa di seguire la gara in diretta, con i motori pronti a scaldarsi e i piloti pronti a scendere in pista. La partenza è imminente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.27 Ci siamo! Ancora pochi minuti di attesa e poi si parte per la Sprint Qualifying di Shanghai! 8.24 Ricordiamo inoltre un dettaglio importante: in Q1 e Q2 è previsto l’obbligo di utilizzo delle gomme a mescola media, mentre in Q3 i piloti potranno andare a caccia della prestazione pura con le soft. 8.21 Si parte con un Q1 di 12 minuti in cui vengono eliminati sei piloti (dal 17° al 22°), mentre il Q2 dura 10 minuti e vedrà l’eliminazione di altri sei protagonisti (dall’11° al 16°). L’ultima fase della sessione, decisiva per stabilire l’ordine di partenza nelle prime cinque file in griglia della Sprint, avrà infine una durata di 8 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: al via la Sprint Qualifying! Antonelli sfida Russell, Ferrari da seconda fila?

