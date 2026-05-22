LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA | match equilibrato!

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il match tra D’Ortenzi e Parzeczewski negli Europei mediomassimi 2026 è iniziato con equilibrio. Nel corso del settimo round, D’Ortenzi ha aperto con un destro e un sinistro efficaci, dimostrando un buon inizio. La diretta continua con aggiornamenti sui colpi e le strategie di entrambi i pugili, senza interruzioni. La sfida si mantiene serrata e senza un chiaro favorito fino a questo momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Destro e sinistro di Luca D’Ortenzi. Luca D’Ortenzi inizia ottimamente il settimo round. Inizia il settimo round. Finisce il sesto round. Parzeczewski non riesce a comandare in questo round. Luca D’Ortenzi ora si ripara dai colpi di Parzeczewski. Luca D’Ortenzi risponde in contropiede. Destro di Parzeczewski. Inizia il sesto round Finisce il quinto round. Combinazione furiosa di Luca D’Ortenzi. Resiste il polacco. Parzeczewski jab che va dentro centralmente. Luca D’Ortenzi risponde con il destro. Parzeczewski inizia forte come ogni ripresa. Inizia il quinto round! Finisce il quarto round, ripresa migliore per D’Ortenzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live d8217ortenzi parzeczewski europeo mediomassimi 2026 in diretta match equilibrato
© Oasport.it - LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: match equilibrato!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guidonia capitale d'Europa : Luca DOrtenzi sfida Parzeczewski per lEBU Gold

Video Guidonia capitale d'Europa : Luca DOrtenzi sfida Parzeczewski per lEBU Gold

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: manca solo un match al main event!

Leggi anche: LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: si parte!

ortenzi parzeczewski live d ortenzi parzeczewskiLIVE D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: match equilibrato!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Combinazione furiosa di Luca D'Ortenzi. Resiste il polacco. Parzeczewski jab che va dentro centralmente. Luca ... oasport.it

ortenzi parzeczewski live d ortenzi parzeczewskiD’Ortenzi-Parzeczewski stasera in tv, Europei mediomassimi 2026: orario, programma, streamingLuca D'Ortenzi è pronto a giocarsi le proprie carte a Guidonia Montecelio per il titolo europeo dei pesi mediomassimi. A sfidare il veterano Gentleman ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web