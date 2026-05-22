LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA | match equilibrato!

Notizia in breve

Il match tra D’Ortenzi e Parzeczewski negli Europei mediomassimi 2026 è iniziato con equilibrio. Nel corso del settimo round, D’Ortenzi ha aperto con un destro e un sinistro efficaci, dimostrando un buon inizio. La diretta continua con aggiornamenti sui colpi e le strategie di entrambi i pugili, senza interruzioni. La sfida si mantiene serrata e senza un chiaro favorito fino a questo momento.