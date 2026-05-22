LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA | match equilibrato!
Il match tra D’Ortenzi e Parzeczewski negli Europei mediomassimi 2026 è iniziato con equilibrio. Nel corso del settimo round, D’Ortenzi ha aperto con un destro e un sinistro efficaci, dimostrando un buon inizio. La diretta continua con aggiornamenti sui colpi e le strategie di entrambi i pugili, senza interruzioni. La sfida si mantiene serrata e senza un chiaro favorito fino a questo momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Destro e sinistro di Luca D’Ortenzi. Luca D’Ortenzi inizia ottimamente il settimo round. Inizia il settimo round. Finisce il sesto round. Parzeczewski non riesce a comandare in questo round. Luca D’Ortenzi ora si ripara dai colpi di Parzeczewski. Luca D’Ortenzi risponde in contropiede. Destro di Parzeczewski. Inizia il sesto round Finisce il quinto round. Combinazione furiosa di Luca D’Ortenzi. Resiste il polacco. Parzeczewski jab che va dentro centralmente. Luca D’Ortenzi risponde con il destro. Parzeczewski inizia forte come ogni ripresa. Inizia il quinto round! Finisce il quarto round, ripresa migliore per D’Ortenzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Guidonia capitale d'Europa : Luca DOrtenzi sfida Parzeczewski per lEBU Gold
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