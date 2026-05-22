D’Ortenzi-Parzeczewski oggi Europei mediomassimi 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge l'incontro tra D’Ortenzi e Parzeczewski a Guidonia Montecelio, valido per i campionati europei dei pesi mediomassimi del 2026. L’evento è programmato in una data specifica e prevede la presenza di pubblico in loco. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Il programma della giornata prevede varie fasi, con l’obiettivo di determinare il nuovo campione continentale di categoria.

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Luca D’Ortenzi è pronto a giocarsi le proprie carte a Guidonia Montecelio per il titolo europeo dei pesi mediomassimi. A sfidare il veterano Gentleman italiano ci sarà il polacco, anche lui di particolare esperienza, Robert Parzeczewski, e per entrambi c’è aria di storia sul ring laziale. D’Ortenzi, infatti, intende riportare questo titolo in Italia dopo 25 anni dall’ultima volta, mentre non c’è invece mai stato un titolare polacco della cintura europea di categoria. Di attesa ce n’è non poca, soprattutto in zona, anche perché si tratta forse dell’ultima grande chance che il pugile italiano ha per riuscire a mettere insieme una delle imprese più belle di un’onorata carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - D’Ortenzi-Parzeczewski oggi, Europei mediomassimi 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Boxe: Luca D’Ortenzi contro Robert Parzeczewski per il titolo europeo dei mediomassimiSarà Robert Parzeczewski, domani sera a Guidonia Montecelio, a sfidare Luca D’Ortenzi nel combattimento che vale il titolo europeo dei pesi... Joel Santos-Kelsall oggi, Europei pesi mosca 2026: orario, tv, programma, streamingJoel Santos questa sera, a Rotherham, cercherà di dare l’assalto al titolo europeo dei pesi mosca. #WeightIn - Peso Fatto EBU Gold LightHeavy Luca d’Ortenzi vs Rob Parzeczewski PalaSport Guidonia, 22/5/2026 Live RaiSport H 23 Org. BBT - Opi 82 Forza The Gentleman #Itaboxing #Boxe #Boxeo #Pugilato #Boxing x.com Boxe: Luca D’Ortenzi contro Robert Parzeczewski per il titolo europeo dei mediomassimiSarà Robert Parzeczewski, domani sera a Guidonia Montecelio, a sfidare Luca D'Ortenzi nel combattimento che vale il titolo europeo dei pesi mediomassimi. oasport.it D’Ortenzi, un gentiluomo sul ring: Credo nel valore dell’educazione. Combatto per sogni e gloriaTrentotto anni, a Guidonia venerdì contro il polacco Parzczewski per l’europeo dei mediomassimi. La boxe scoperta quasi per caso (Avevo firmato per il ... repubblica.it