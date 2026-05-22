Oggi si tengono le prime tre regate preliminari dell’America’s Cup 2026, con una diretta testuale aggiornata in tempo reale. La manifestazione si svolge in vista della competizione principale prevista per il 2027 a Napoli. Luna Rossa schiera tra i suoi equipaggi il timoniere Peter Burling. I match si svolgono in mare aperto e vengono trasmessi in diretta, consentendo agli appassionati di seguire le fasi iniziali della competizione internazionale. La regata rappresenta un’anticipazione delle sfide che coinvolgeranno i migliori team del mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime tre regate preliminari dell’ America’s Cup, un’assaggio della competizione alla quale assisteremo nel 2027 a Napoli. Sono ben otto gli equipaggi totali che parteciperanno alla competizione con Team New Zealand, i britannici di Athena Racing e la nostra Luna Rossa che ne avranno a disposizione due. Gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay ne avranno uno solo. Come sappiamo, non ci saranno né gli statunitensi né gli australiani a bordo delle AC40 che avranno a disposizione tutti i partecipanti, visto che li ritroveremo direttamente nella competizione definitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE America’s Cup, Regate Preliminari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa schiera Peter Burling

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Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Alinghi

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