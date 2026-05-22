America’s Cup regate preliminari a Cagliari | orari e dove seguire le gare di Luna Rossa in diretta tv e streaming

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio a Cagliari si svolgono le regate preliminari dell'America's Cup 2026. Le competizioni coinvolgono Luna Rossa e altre imbarcazioni, con orari e modalità di visione disponibili in diretta tv e streaming. Le prove si tengono nel golfo di Cagliari, con le imbarcazioni che si sfidano lungo un percorso definito. La manifestazione rappresenta una fase di qualificazione prima delle regate ufficiali dell'evento.

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Dal 22 al 24 maggio a Cagliari si tengono le Preliminary Race, le regate preliminari, dell'America's Cup 2026. Tre giorni di match race con Luna Rossa e New Zealand tra i protagonisti. Diretta TV anche in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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