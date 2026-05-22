America’s Cup regate preliminari a Cagliari | orari e dove seguire le gare di Luna Rossa in diretta tv e streaming
Dal 22 al 24 maggio a Cagliari si svolgono le regate preliminari dell'America's Cup 2026. Le competizioni coinvolgono Luna Rossa e altre imbarcazioni, con orari e modalità di visione disponibili in diretta tv e streaming. Le prove si tengono nel golfo di Cagliari, con le imbarcazioni che si sfidano lungo un percorso definito. La manifestazione rappresenta una fase di qualificazione prima delle regate ufficiali dell'evento.
Dal 22 al 24 maggio a Cagliari si tengono le Preliminary Race, le regate preliminari, dell'America's Cup 2026. Tre giorni di match race con Luna Rossa e New Zealand tra i protagonisti. Diretta TV anche in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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