America’s Cup regate preliminari a Cagliari | orari e dove seguire le gare di Luna Rossa in diretta tv e streaming

Dal 22 al 24 maggio a Cagliari si svolgono le regate preliminari dell'America's Cup 2026. Le competizioni coinvolgono Luna Rossa e altre imbarcazioni, con orari e modalità di visione disponibili in diretta tv e streaming. Le prove si tengono nel golfo di Cagliari, con le imbarcazioni che si sfidano lungo un percorso definito. La manifestazione rappresenta una fase di qualificazione prima delle regate ufficiali dell'evento.

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