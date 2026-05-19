Nel fine settimana del 22-24 maggio, le acque di Cagliari ospiteranno le prime regate preliminari dell’America’s Cup, una delle competizioni veliche più antiche al mondo. L’evento rappresenta un momento di avvicinamento alla grande stagione che si terrà a Napoli nel 2027. Per seguire le regate, sono previsti programmi televisivi e streaming che trasmetteranno le prove iniziali delle barche in gara, offrendo agli appassionati un’opportunità di vedere da vicino le fasi preliminari della competizione.

Nel weekend del 22-24 maggio si disputeranno le prime regate preliminari della America’s Cup: saranno le acque di Cagliari a ospitare un evento di avvicinamento alla competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena a Napoli durante l’estate 2027. Nel capoluogo sardo assisteremo ai primi scontri diretti tra i sodalizi che puntano ad alzare al cielo la Vecchia Brocca, ma non ci saranno effettive ripercussioni su quello che si consumerà il prossimo anno nella città partenopea. Luna Rossa sarà della partita e gareggerà nel campo di regata dove è solita allenarsi: gli uomini di Max Sirena punteranno a raccogliere indicazioni importanti e a dare un chiaro messaggio all’intera concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Luna Rossa, Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: orari, programma, streaming

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