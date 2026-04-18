Salta due appuntamenti per il braccialetto elettronico | 25enne finisce ai domiciliari

Un uomo di 25 anni non si è presentato agli appuntamenti previsti per l’applicazione del braccialetto elettronico. Per questa ragione, i giudici hanno deciso di aggravare la misura cautelare nei suoi confronti, disponendo i domiciliari. La misura era stata disposta inizialmente in seguito a un procedimento legale. La mancata presentazione è stata comunicata alle autorità competenti, che hanno deciso di modificare la forma di sorveglianza.

Non si è mai presentato per l’applicazione del braccialetto elettronico disposto dal giudice e per questo la misura cautelare nei suoi confronti è stata aggravata. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto gli arresti domiciliari per un 25enne, di origine cubana.🔗 Leggi su Riminitoday.it Verona, uccide la compagna togliendosi il braccialetto elettronico - Vita in diretta 28/10/2025 Notizie correlate Travolge e uccide due 21enni a Brivio, Krzysztof Lewandowski va ai domiciliari con braccialetto elettronicoÈ arrivato ieri, 10 febbraio, il braccialetto elettronico per Krzysztof Lewandowski, ora ai domiciliari in una comunità nel Milanese. Leggi anche: Beccato per strada a spacciare eroina, ai domiciliari con il braccialetto elettronico Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Primavera al Museo 2026: a Palazzo Fabroni, giovedì e domenica due appuntamenti dedicati a Marino Marini; Mercoledì 15 aprile il primo di due appuntamenti dedicati al patrimonio verde delle città - Comune di Venezia; Torna Madama Butterfly: due appuntamenti a Catelfiorentino grazie al Contrappunto; Relazioni, emozioni, libertà: parliamone insieme, l’ASP di Caltanissetta promuove due incontri per i giovani. TEGOLA ALCARAZ: SALTA ANCHE MADRID Dopo il forfait a Barcellona, Carlos Alcaraz è costretto ad alzare bandiera bianca anche per il Mutua Madrid Open a causa del problema al polso destro non che non ha ancora risolto. Un colpo durissimo per il - facebook.com facebook Alcaraz salta anche Madrid, Sinner sarà a Roma da numero 1. Panatta su Jannik: «È tempo che l’Italia torni a vincere in casa» x.com