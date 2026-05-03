Un sindaco è finito in ospedale dopo essere stato colpito alle spalle con un pugno mentre cercava di sedare una lite tra giovani. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in un centro abitato della provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno accompagnato il primo cittadino in ospedale per le cure del caso. La dinamica completa dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Brescia, 3 maggio 2026 – È stato colpito alle spalle con un pugno mentre cercava di fermare una lite tra ragazzi . Alberto Farisè, sindaco di Piancogno, in provincia di Brescia, è finito in ospedale dopo l'aggressione avvenuta nella notte del Primo Maggio a Piamborno, durante una festa di paese. Stando a quanto ricostruito, il primo cittadino 28enne – eletto nel giugno 2024 – era intervenuto per riportare la calma tra due gruppi di giovani quando un minorenne lo ha colpito all'improvviso, facendolo cadere a terra.? Subito sono stati allertati i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e le informazioni per identificare tutti i presenti, arrivando all’identità dell’aggressore: un 17enne che è stato denunciato per lesioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerca di fermare una lite, ma viene colpito da un pugno: sindaco di Piancogno finisce in ospedale

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