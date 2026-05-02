Italia sotto frane | 5,7 milioni di persone a rischio nel Paese

In Italia, circa 5,7 milioni di persone vivono in zone considerate ad alto rischio di frane. Le aree più colpite si trovano principalmente lungo le regioni montuose e collinari, dove il consumo del suolo ha contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio. I studi evidenziano che la presenza di aree urbanizzate e la modifica del paesaggio naturale influenzano la rapidità con cui si verificano i crolli e gli smottamenti.

? Cosa scoprirai Quali sono le aree dove il rischio è più elevato?. Come influisce il consumo del suolo sulla velocità dei crolli?. Quanti edifici e beni culturali sono direttamente minacciati dalle frane?. Perché la mappatura attuale non basta a garantire la sicurezza?.? In Breve 1,2 milioni residenti vivono in aree con pericolosità elevata o molto elevata.. Superficie a rischio cresciuta del 15% coinvolgendo quasi il 95% dei comuni.. 742mila edifici e 14mila beni culturali minacciati dal dissesto idrogeologico.. Fausto Guzzetti relatore incontro Accademia dei Lincei a Roma il 3 maggio 2026.. Oltre 680mila frane cartografate in Italia segnano un primato europeo preoccupante, mentre 5,7 milioni di residenti affrontano i rischi di un territorio geologicamente instabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia sotto frane: 5,7 milioni di persone a rischio nel Paese La creazione del Mostro: Retorica del nemico nel discorso pubblico Notizie correlate Italia sotto la pioggia: perturbazioni continue ricaricano le falde, ma aumenta il rischio di frane e allagamenti.Il maltempo continua a imperversare sull’Italia, con una sequenza di perturbazioni che stanno trasformando l’inverno in un periodo di precipitazioni... Clima impazzito: 295 milioni di persone a rischio fame nel Sud globale? Cosa sapere Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi affrontano l'insicurezza alimentare per il clima.