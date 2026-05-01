Meloni rivendica i record sull’occupazione e il lavoro ma l’Italia rimane fanalino di coda in Europa

Il governo attuale punta a mettere in evidenza i risultati ottenuti nel settore del lavoro e dell’occupazione, sostenendo di aver raggiunto record storici. Tuttavia, i dati europei mostrano che l’Italia si trova ancora in fondo alla classifica per tassi di occupazione e crescita occupazionale. Ogni giorno, alle 18.00, il Podcast di Fanpage.it analizza le notizie principali, offrendo uno spazio di approfondimento sulle questioni più discusse del momento.

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Contenuti utili per approfondire

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