Scuola Zinzi Lega | Primati in Campania inorgogliscono merito del Governo e di Valditara

Abbiamo letto con attenzione l’intervista pubblicata sul quotidiano locale del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania. La discussione si concentra sui risultati scolastici della regione, che si attestano ai primi posti in Italia, e sui fattori che hanno contribuito a questo successo. La conversazione include anche commenti sulla gestione delle risorse e sulle iniziative adottate per migliorare il settore dell’istruzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Abbiamo letto con attenzione l’intervista al Mattino del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania Monica Matano. Il quadro che emerge è quello di una regione che finalmente primeggia ed eccelle per numero di ragazzi che hanno ripreso il proprio percorso di studi, oltre 4700 assunzioni di docenti previste già da settembre, sicurezza e riforma dell’istruzione tecnica con oltre 90 indirizzi attivati in Campania dal prossimo settembre. Numeri eccezionali, in linea con il quadro Istat di qualche giorno fa e con i numeri snocciolati dal ministero dell’Istruzione. Merito di politiche....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola, Zinzi (Lega): “Primati in Campania inorgogliscono, merito del Governo e di Valditara” Notizie correlate Zinzi (Lega): “Sulla Terra dei Fuochi successo in Ue del Governo”Tempo di lettura: < 1 minuto “Il successo del governo, rappresentato dal viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava oggi di... Zinzi (Lega), risultato storico: “Grazie a 111 amministratori del Sannio, eletto sindaco Viscusi”Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega Salvini Premier supera il 10% alle elezioni provinciali di Benevento ed elegge, per la prima volta, un proprio...