Liste di attesa la denuncia | In provincia di Monza e Brianza quasi 3mila ricoveri programmati da recuperare

In provincia di Monza e Brianza, si parla di circa 3.000 ricoveri programmati ancora da recuperare, secondo quanto affermato dal sindacato Uil. La cifra si riferisce a interventi che risalirebbero agli anni 2022 e 2023. La questione riguarda principalmente le liste di attesa e la gestione di procedure sanitarie non completate. La denuncia mette in evidenza una situazione che coinvolge le strutture ospedaliere locali e il loro calendario di interventi programmati.

Quasi 3mila ricoveri programmati da recuperare. Sarebbero quelli ancora da smaltire in provincia di Monza e Brianza, risalenti addirittura agli anni 2022 e 2023, stando a quanto denuncia il sindacato Uil. Numeri che nella sola Lombardia sfonderebbero addirittura quota 20mila, per l'esattezza 21. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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