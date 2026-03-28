A circa sette mesi dall'inizio del piano di recupero, i numeri sui recall indicano che sono stati raggiunti il 90% degli obiettivi stabiliti. Tra le attività svolte, un terzo delle prestazioni specialistiche e dei ricoveri previsti sono stati completati. La situazione delle liste d'attesa mostra un progresso significativo, con i dati aggiornati che riflettono le operazioni effettuate fino a ora.

I recall sono arrivati al 90% rispetto all’obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio. Del target, un terzo delle prestazioni in attesa è stato eseguito. Sono i risultati raggiunti dal piano straordinario di recupero delle liste d’attesa al 25 marzo. I dati globali, che includono sia le prestazioni di specialistica sia i ricoveri, indicano che 111.358 persone sono state richiamate, 54.727 appuntamenti sono stati anticipati e 40.869 prestazioni sono state eseguite. I rifiuti sono 27.916. I ricoveri già effettuati dal 2 febbraio al 25 marzo nell’ambito del piano di recupero sono 1.669. Quelli anticipati 1366, le persone chiamate per anticipare gli interventi 11. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Liste d'attesa, dalle prestazioni specialistiche ai ricoveri: a che punto è il piano di recupero

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