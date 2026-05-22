Il Lions Club Casentino torna in piazza il 22 maggio 2026 per consegnare un defibrillatore automatico esterno (Dae) alla comunità locale. L’evento si svolge in un contesto pubblico, con la presenza di membri del club e rappresentanti della cittadinanza. La donazione mira a rendere più sicure le aree pubbliche e a sensibilizzare sulla prevenzione delle emergenze cardiache. La cerimonia si tiene in una zona centrale, accessibile a tutti i cittadini.

Arezzo, 22 maggio 2026 – , donazione di un Dae alla comunità. Il Centro commerciale “Il Casentino” di Bibbiena vedrà ancora una volta protagonista il Lions Club di vallata con l’ormai tradizionale appuntamento con il “Lions in piazza”. La manifestazione si avvarrà, quest’anno, della preziosa collaborazione della Misericordia di Bibbiena, dell’azienda ESAOTE, uno dei leader mondiali nella diagnostica per immagini: produzione di ecografi, sistemi di risonanza magnetica e software IT per la sanità, e del Centro Commerciale “Il Casentino”, nonché il patrocinio dei comuni di Poppi, Bibbiena, Pratovecchio Stia, Castel S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lions club Casentino di nuovo in piazza

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