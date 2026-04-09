Lions Day | iniziative in piazza per far conoscere le attività del club

Domenica 12 aprile 2026, il Lions Club Fasano e il Leo Club Fasano organizzeranno un evento in piazza Ciaia, dalle 9 alle 12. L'iniziativa, chiamata “Lions Day”, ha l’obiettivo di mostrare al pubblico le attività svolte dal Lions International, una delle più grandi organizzazioni mondiali dedicate a progetti umanitari. Durante la mattinata saranno allestiti stand e momenti informativi aperti ai cittadini.

FASANO - Il Lions Club Fasano e il Leo Club Fasano domenica 12 aprile 2026, dalle ore 9 alle ore 12, saranno impegnati in Piazza Ciaia per il “Lions Day”, iniziativa tesa a far conoscere le tante attività svolte dal Lions International, la più grande organizzazione mondiale di servizio umanitario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il “Lions Day” Napoli, Piazza del Plebiscito diventa villaggio della solidarietà: torna il Lions DayDomenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la... Temi più discussi: Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; Salute, cultura e intrattenimento al Parco di Monte Claro con il Lions Day 2026; Tutto pronto per il Lions Day: al servizio di un mondo che ha bisogno; Lions Day 2026, alla Spezia controlli sanitari gratuiti. Lions Day 2026 a Messina: prevenzione e solidarietà a Piazza DuomoDomenica 12 aprile 2026, dalle ore 9.30 alle 13.00, Piazza Duomo a Messina ospiterà il tradizionale appuntamento con il Lions Day, promosso dal Lions Clubs International – Distretto 108Yb Sicilia. L ... strettoweb.com Lions Day 2026 a Novara: una camminata metabolica per la prevenzione e la ricercaUn passo dopo l’altro, per difendere la propria salute e sostenere la ricerca medica. È questo il duplice obiettivo dell’iniziativa promossa a Novara dal distretto Lions in occasione del Lions Day 20 ... lavocedinovara.com A Novara in cammino con il “Lions Day 2026” In occasione del “Lions Day 2026”, il Distretto Lions International 108Ia1 promuove a Novara un’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione. Domenica 12 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, con partenza dal Par - facebook.com facebook 7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com