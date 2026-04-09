Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il Lions Day

Il Lions Club di Avellino e Benevento si preparano a partecipare insieme al “Lions Day” che si terrà sabato 11 aprile 2026 in Piazza Libertà ad Avellino. L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 13.00 e coinvolgerà i Lions di Avellino Host, Principato Ultra, Ariano Irpino e Morra De Sanctis, così come i Lions di Benevento e il Leo Club Irpinia e Benevento. L’iniziativa porta il motto “Al servizio di un mondo che ha bisogno”.

Sabato 11 Aprile 2026 in Piazza Libertà ad AvellinoDalle ore 9.30 alle ore 13.00“Al servizio di un mondo che ha bisogno”Lions Avellino Host Avellino Principato Ultra ETS Ariano Irpino Morra De Sanctis - Alta Irpinia Benevento Host Benevento Arco Traiano Leo club Irpinia Leo club Benevento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Il Lions Club Umbertide accoglie il Governatore: bilancio di missione e premio "Club Excellence"Come ormai da tradizione, per il Lions Club Umbertide anche questo 2026 comincia con uno degli eventi più importanti: l’annuale visita del... Lions Club Cervia. Il 2025 è stato solidaleIl Lions Club Cervia ad Novas traccia il bilancio di un 2025 di impegno sociale e si proietta nel nuovo anno con un programma che coniuga cultura e... Visioni e Visionari: Giovanni Manganaro. Temi più discussi: A Padriciano la XVII edizione del torneo di golf del Lions Club; Consapevolezza sull'autismo: l'incontro promosso dal Lions Club; Narni, il Lions Club organizza incontri con gli studenti delle scuole medie per parlare dei rischi che si nascondono in Rete; Due giorni di musica, solidarietà e salute: arrivano i 'Lions Day' e il concerto per la pace. Grande festa per i 70 anni del Lions Club Sassari Host: una lunga storia di impegno socialeSassari. Il Lions Club Sassari Host ha celebrato i 70 anni. Un traguardo di grande prestigio per il primo club Lions della Sardegna che ha festeggiato l’anniversario con una sontuosa cerimonia nell’ac ... sassarinotizie.com Patto di collaborazione tra Lions. Al via la promozione di eventiUna giornata intensa e ricca di significato ha visto protagonista di recente il Lions Club Sansepolcro, che ha celebrato ... lanazione.it Buona Pasqua! Il Lions Club Gubbio augura a tutti voi una Pasqua serena, ricca di gioia, speranza e nuovi inizi. Che questi giorni di festa possano portare luce nei cuori e rafforzare il senso di comunità e solidarietà che ci unisce. “We Serve” – insiem - facebook.com facebook