L’Inter piomba sul titolare del Napoli | la situazione
L’Inter ha messo nel mirino il difensore del Napoli, con una proposta da 70 milioni di euro, mentre il club azzurro potrebbe perdere Buongiorno in una trattativa che coinvolge anche il Real Madrid di Mourinho. Bastoni, invece, ha attirato l’attenzione del club spagnolo, creando un possibile nodo tra le operazioni di mercato. La situazione si sviluppa in un contesto di cambiamenti nel settore difensivo italiano, con diverse trattative che potrebbero influenzare le formazioni delle squadre coinvolte.
Bastoni stuzzica il Real Madrid di Mourinho: l’Inter valuta 70 milioni per il difensore, il Napoli rischia di perdere Buongiorno nella trattativa che potrebbe rivoluzionare il mercato difensivo italiano. Bastoni nel mirino di Mourinho: l’Inter fissa il prezzo. José Mourinho ha scelto Alessandro Bastoni come perno della difesa che intende ricostruire al Real Madrid. Il tecnico portoghese mira al centrale nerazzurro, consapevole che l’Inter potrebbe cederlo per una cifra importante: circa 70 milioni di euro. Le partenze di Alaba, Carvajal e Rudiger a parametro zero rendono Bastoni un obiettivo concreto per i Blancos, che dispongono dei mezzi economici per soddisfare le richieste della società milanese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
INTER-NAPOLI: La CHIAVE TATTICA per VINCERE!
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