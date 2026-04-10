Napoli già beffato? L’Inter piomba su un obiettivo azzurro

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un interesse dell’Inter per un giocatore del Benfica, con il nome di Richard Rios come possibile obiettivo di mercato. Si tratta di un centrocampista che aveva attirato l’attenzione di alcuni osservatori, e ora il suo nome viene associato anche alla squadra nerazzurra. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi ufficiali e restano da capire le intenzioni delle parti coinvolte.

Nelle ultime ore era emersa un’interessante voce di mercato per il centrocampo del Napoli, che accostava Richard Rios del Benfica al club azzurro. Tuttavia, la presenza dell’Inter potrebbe risultare fastidiosa, con un lungo interessamento del club nerazzurro che potrebbe creare intoppi al corteggiamento azzurro. Non solo il Napoli su Rios: c’è anche l’Inter. Nella giornata di ieri è rimbalzata un’indiscrezione che avvicinava il nome di Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica, al Napoli. D’altronde, Rios è un possibile partente per risolvere alcune problematiche economiche dei lusitani e i partenopei gradirebbero il suo inserimento in rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli già beffato? L’Inter piomba su un obiettivo azzurro Napoli beffato? Soprasso in arrivo dalla Serie A per il grande obiettivo di mercatoGli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca, hanno dato possibilità al Napoli di muoversi in questi ultimi giorni di mercato invernale. Napoli, la Juventus piomba sull’azzurro: l’ha chiesto SpallettiLe grandi squadra di Serie A iniziano a programmare la prossima stagione, sempre con un occhio di riguardo alla prossima sessione estiva di... Napoli-Inter 3-1: gol e highlights | Serie A Argomenti più discussi: Donnarumma beffato di tacco: il Manchester City frena col Nottingham Forest e l’Arsenal va in fuga; Inter, Ederson dopo Lookman: Marotta beffato, l’alleanza tra Atalanta e Atletico Madrid regala un nuovo colpo; Napoli già beffato? L’Inter piomba su un obiettivo azzurro; C'è un dettaglio che ha tradito Allegri contro il Napoli. Alisson beffa Paleari con un tiro da fuori sul primo paolo: Napoli-Torino è già 1-0Alisson Santos sblocca l'incontro del Maradona dopo appena 7 minuti di gioco. Il talento brasiliano si accentra dalla sinistra e da fuori area beffa Paleari sul primo palo con un rasoterra ... tuttomercatoweb.com Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti - facebook.com facebook Saelemaekers esce amareggiato in Napoli-Milan, Allegri lo rincuora: "Hai fatto quello che dovevi fare, calma" x.com