Il Real Madrid piomba sul titolare del Napoli | la situazione
Il Real Madrid si interessa al difensore titolare del Napoli, mentre l’Inter valuta circa 70 milioni di euro per il suo giocatore. Nel frattempo, il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi difensori, con una trattativa in corso che potrebbe cambiare lo scenario del mercato difensivo italiano. Un altro difensore, attualmente all’Inter, ha attirato l’attenzione del Real Madrid, che segue anche le mosse di Mourinho. Le discussioni tra le società sono in corso e le decisioni potrebbero portare a cambiamenti significativi nelle rose dei club.
Bastoni stuzzica il Real Madrid di Mourinho: l’Inter valuta 70 milioni per il difensore, il Napoli rischia di perdere Buongiorno nella trattativa che potrebbe rivoluzionare il mercato difensivo italiano. Bastoni nel mirino di Mourinho: l’Inter fissa il prezzo. José Mourinho ha scelto Alessandro Bastoni come perno della difesa che intende ricostruire al Real Madrid. Il tecnico portoghese mira al centrale nerazzurro, consapevole che l’Inter potrebbe cederlo per una cifra importante: circa 70 milioni di euro. Le partenze di Alaba, Carvajal e Rudiger a parametro zero rendono Bastoni un obiettivo concreto per i Blancos, che dispongono dei mezzi economici per soddisfare le richieste della società milanese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Real Madrid vs Napoli
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