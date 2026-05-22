Il Real Madrid piomba sul titolare del Napoli | la situazione

Il Real Madrid si interessa al difensore titolare del Napoli, mentre l’Inter valuta circa 70 milioni di euro per il suo giocatore. Nel frattempo, il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi difensori, con una trattativa in corso che potrebbe cambiare lo scenario del mercato difensivo italiano. Un altro difensore, attualmente all’Inter, ha attirato l’attenzione del Real Madrid, che segue anche le mosse di Mourinho. Le discussioni tra le società sono in corso e le decisioni potrebbero portare a cambiamenti significativi nelle rose dei club.

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