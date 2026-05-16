Lavori sulla linea Orte-Falconara cambia la circolazione ferroviaria | i treni interessati

A causa di lavori di potenziamento lungo la linea Orte-Falconara, sono state previste modifiche alla circolazione ferroviaria per alcuni treni. In particolare, i servizi Frecciargento, gli Intercity e i treni regionali di Trenitalia sulla tratta Ancona-Fabriano-Roma subiranno variazioni. Gli interventi riguardano le tratte Terni-Foligno e Fabriano-Castelplanio, coinvolgendo quindi le tratte tra queste località e le rispettive città di partenza e arrivo. La modifica della circolazione riguarda i treni operanti sulla linea Orte-Ancona.

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