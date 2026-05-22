L’incontro con le guide turistiche Lavori nei musei la giunta fa il punto

Giovedì scorso, le guide turistiche associate a Federagit Confesercenti si sono incontrate in sala Arengo per discutere con l’amministrazione comunale. Alla riunione hanno partecipato anche altre figure del settore museale e culturale. La presidente del sindacato ha preso parte alla discussione, che ha coinvolto vari aspetti legati alle attività professionali e alle condizioni di lavoro delle guide. L’incontro si è svolto in un clima di confronto diretto e senza altre delegazioni presenti.

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