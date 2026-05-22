L’incontro con le guide turistiche Lavori nei musei la giunta fa il punto

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì scorso, le guide turistiche associate a Federagit Confesercenti si sono incontrate in sala Arengo per discutere con l’amministrazione comunale. Alla riunione hanno partecipato anche altre figure del settore museale e culturale. La presidente del sindacato ha preso parte alla discussione, che ha coinvolto vari aspetti legati alle attività professionali e alle condizioni di lavoro delle guide. L’incontro si è svolto in un clima di confronto diretto e senza altre delegazioni presenti.

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Giovedì scorso, le guide turistiche aderenti al sindacato Federagit Confesercenti, rappresentate dalla presidente Maria Chiara Trombetta, si sono riunite in sala Arengo insieme ad altre professioniste e professionisti del settore per un confronto diretto con l’amministrazione comunale. All’incontro hanno partecipato gli assessori Marco Gulinelli e Matteo Fornasini. Il fulcro del confronto è stato lo stato di avanzamento dei lavori in alcune delle realtà museali più rilevanti per l’attrattività turistica della città, con particolare attenzione alle prospettive di riapertura e alle tempistiche previste. Le guide hanno inoltre avuto l’occasione di approfondire il quadro della prossima programmazione culturale cittadina, elemento strategico per la pianificazione delle loro attività professionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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