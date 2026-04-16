Biglietti per il Colosseo introvabili online le guide turistiche denunciano | Bagarinaggio fatto con i bot
Da mesi, i biglietti per visitare il Colosseo risultano praticamente introvabili sui canali ufficiali online. Le guide turistiche hanno segnalato che il problema sarebbe causato da una pratica di bagarinaggio gestita tramite bot automatizzati, che avrebbe portato a un aumento dei prezzi e a una maggiore difficoltà per i visitatori di acquistare i biglietti a prezzo normale. Le associazioni di categoria hanno rivolto le segnalazioni alle autorità di controllo.
Da mesi biglietti quasi introvabili sul sito del Colosseo. L’associazione delle guide turistiche segnala il caso ad Antitrust e Anac: utenti costretti a pagare di più.🔗 Leggi su Fanpage.it
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