A Torino si svolgono diverse rassegne che esplorano temi come il risparmio e l’industria attraverso mostre fotografiche e pubblicazioni. In questo contesto, un ente pubblico ha ripreso a valorizzare le proprie radici storiche, concentrandosi su progetti che coinvolgono il mondo della fotografia e della cultura. Le iniziative si inseriscono in un percorso di riflessione sulle pratiche di risparmio e sulla rappresentazione dell’industria.

A Torino, città dove Cassa depositi e prestiti è nata, la presentazione di un volume dedicato alle scelte finanziarie degli italiani. Ma anche una mostra fotografica per riscoprire il valore dell’industria nazionale Tra risparmio e industria, nelle forme di un libro e di una fotografia. Cassa depositi e prestiti è tornata alle origini. E dunque, al ruolo svolto dal risparmio per lo sviluppo del Paese negli ultimi decenni e le sue prospettive di fronte alle trasformazioni economiche e sociali in atto. Questi i temi finiti al centro dell’evento promosso da Cassa depositi e prestiti insieme alla Fondazione Collegio Carlo Alberto e che ha visto la partecipazione di studenti e ricercatori universitari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’importanza del risparmio, il valore della fotografia. Le rassegne a Torino

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