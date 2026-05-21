Milano tragico scontro in viale Marche | moto si spezza in due muore ragazzo di 27 anni

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 21 maggio in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari, a Milano. Una moto si è spezzata in due durante lo scontro, provocando il decesso di un ragazzo di 27 anni. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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Un ragazzo di 27 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, in un incidente stradale in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari. A perdere la vita è stato un giovane motociclista, all'altezza del cavalcavia tra viale Marche e viale Lunigiana, poco prima delle 18. Due vittime della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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