Milano tragico scontro in viale Marche | moto si spezza in due muore ragazzo di 27 anni

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 21 maggio in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari, a Milano. Una moto si è spezzata in due durante lo scontro, provocando il decesso di un ragazzo di 27 anni. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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