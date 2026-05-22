I carabinieri di Limbadi hanno notificato un ordine di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso il 19 maggio 2026 dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Vibo Valentia. La misura riguarda un uomo accusato di aver danneggiato beni sottoposti a sequestro. I militari hanno eseguito l’ordine, portando l’uomo agli arresti domiciliari. L’intera operazione si inserisce in un procedimento giudiziario in corso.

I carabinieri della Stazione di Limbadi hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso il 19 maggio 2026 dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Il provvedimento ha riguardato un uomo del posto, classe 1966, residente nella frazione Caroni del comune di Limbadi, destinatario della misura per l’espiazione di una pena detentiva della durata di sei mesi, conseguente a una sentenza divenuta irrevocabile. La decisione del Tribunale di sorveglianza La misura della detenzione domiciliare è stata concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Limbadi, ai domiciliari per danneggiamento di beni sottoposti a sequestro

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