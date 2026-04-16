Ancora un sequestro droga oltre 5 chili tra marijuana e hashish | ai domiciliari due corrieri

Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno arrestato due uomini di 62 e 43 anni, trovandoli in possesso di oltre cinque chili di droga, tra marijuana e hashish. I due corrieri sono stati fermati mentre consegnavano circa tre chili di marijuana e due chili e mezzo di hashish. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari. L'operazione si inserisce nell'ambito di un’indagine antidroga in corso nella zona.

Gli agenti della squadra mobile etnea hanno arrestato due corrieri della droga di 62 e 43 anni, fermati mentre stavano consegnando 3 chili di marijuana e 2,5 chili di hashish. L'ennesimo importante intervento antidroga è stato eseguito nell’ambito dei serrati controlli antidroga effettuati in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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