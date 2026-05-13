Scontri pro Pal in Centrale altri 10 arresti a Milano | tra le accuse anche danneggiamento e distruzione di beni culturali

Nelle prime ore di questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito nuove misure cautelari in seguito ai disordini verificatisi durante una manifestazione pro Palestina nel centro di Milano il 22 settembre 2025. Dieci persone sono state arrestate con accuse che includono danneggiamenti e la distruzione di beni culturali. Le azioni di polizia hanno coinvolto diverse operazioni nelle zone centrali della città, con l’obiettivo di identificare altri eventuali responsabili.

Nelle prime ore di questa mattina, gli agenti di polizia hanno dato esecuzione all'ultima tranche di misure cautelari legate ai violenti disordini avvenuti durante la manifestazione pro Palestina dello scorso 22 settembre 2025. L’operazione rappresenta il capitolo conclusivo delle indagini.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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