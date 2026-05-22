Liguria scuola 2026 27 | rientro il 14 settembre e stop a Carnevale

In Liguria, l'anno scolastico 202627 prevede l'inizio delle lezioni il 14 settembre e la fine della pausa di Carnevale non sarà anticipata. La Regione ha scelto di mantenere le date tradizionali per il rientro a scuola, senza modificare il calendario rispetto agli anni precedenti. La decisione riguarda l'organizzazione delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, che dovranno adattarsi alle date stabilite, senza considerare variazioni legate alla tradizione del Carnevale.

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? Punti chiave Come influenzerà la nuova pausa di Carnevale l'organizzazione delle famiglie?. Perché la Regione ha deciso di non anticipare il rientro scolastico?. Quali sono i giorni di vacanza previsti per le scuole primarie?. Come cambieranno i trasporti pubblici con il nuovo calendario scolastico?.? In Breve Vacanze pasquali fissate dal 25 al 30 marzo 2027 per le scuole.. Pausa Carnevale prevista per gli 8 e 9 febbraio 2027.. Assessore Simona Ferro esclude rientro il 31 agosto per problemi trasporti.. Accordo con Piemonte e Lombardia per favorire il turismo regionale.. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha presentato il nuovo calendario scolastico 20262027 fissando il rientro in classe per tutti gli studenti il 14 settembre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, scuola 2026/27: rientro il 14 settembre e stop a Carnevale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Scuola, a Bergamo rientro in classe il 14 settembre con una novità Calendario scolastico Liguria 2026/2027: si rientra in classe lunedì 14 settembreLa giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce le date per il prossimo anno scolastico. Il calendario scolastico Liguria 2026/2027 fissa lezioni dal 14 settembre all’8 giugno, con pause per Natale, Carnevale, Pasqua e ponti. #Didattica x.com Calendario scolastico Liguria 2026/2027: si rientra in classe lunedì 14 settembreLa giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce le date per il prossimo anno scolastico. In Liguria la prima campanella suonerà ufficialmente lunedì 14 settembre, mentre la fine delle ... orizzontescuola.it Scuola, in Liguria le lezioni ripartono il 14 settembre. Prevista la pausa per CarnevaleGenova – La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, ad eccezione della scuola dell’infanzia per cui la f ... ilsecoloxix.it