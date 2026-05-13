Scuola a Bergamo rientro in classe il 14 settembre con una novità

A Bergamo le scuole riapriranno il 14 settembre, segnando l’inizio del nuovo anno scolastico. I calendari delle lezioni, che includono anche le festività, sono stati pubblicati regione per regione. Per quest’anno, il 4 ottobre è stato inserito tra i giorni di festa ufficiali, in occasione della celebrazione di San Francesco d’Assisi. La data di inizio delle lezioni e le festività sono state rese note nelle ultime settimane.

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IL CALENDARIO. Pubblicati i calendari scolastici, festività incluse, regione per regione. Da quest’anno anche il 4 ottobre sarà riconosciuto come un giorno di festa per celebrare San Francesco d’Assisi. La fine delle lezioni per le vacanze estive è alle porte. Ma prima di pensare al sole, al mare, e alle giornate torride, la domanda che molti studenti già si fanno è: quando inizierà l’anno scolastico 202627? Ebbene, in Lombardia l’avvio delle lezioni è in programma per i l 14 settembre, insieme a Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte e Umbria. Invece, per gli studenti pugliesi, l’estate continuerà per qualche giorno in più: il rientro in classe è previsto il 17 settembre.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scuola, a Bergamo rientro in classe il 14 settembre con una novità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calendario scolastico 2026-27, in Piemonte si tornerà in classe il prossimo 14 settembreL’estate prossima gli studenti piemontesi potranno dormire un paio di mattine in più. Leggi anche: Approvato il nuovo calendario scolastico: in Piemonte si torna in classe il 14 settembre Si parla di: Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure. Scuola, a Bergamo rientro in classe il 14 settembre con una novitàPubblicati i calendari scolastici, festività incluse, regione per regione. Da quest’anno anche il 4 ottobre sarà riconosciuto come un giorno di festa per celebrare San Francesco d’Assisi ... ecodibergamo.it Bergamo, dimessa la prof accoltellata. Il legale: Vuole tornare a scuola il prima possibileÈ stata dimessa questa mattina dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata mercoledì scorso da uno studente di 13 anni a Trescore Balneario. A ... affaritaliani.it