Calendario scolastico Liguria 2026 2027 | si rientra in classe lunedì 14 settembre

La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027. Le scuole della Liguria riapriranno le porte agli studenti lunedì 14 settembre. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione e stabilisce le date di inizio e fine delle attività didattiche, inclusi i periodi di vacanza e le festività. Il provvedimento è stato pubblicato ufficialmente e riguarda l’intero ciclo scolastico, dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado.

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