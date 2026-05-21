Calendario scolastico Liguria 2026 2027 | si rientra in classe lunedì 14 settembre
La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027. Le scuole della Liguria riapriranno le porte agli studenti lunedì 14 settembre. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione e stabilisce le date di inizio e fine delle attività didattiche, inclusi i periodi di vacanza e le festività. Il provvedimento è stato pubblicato ufficialmente e riguarda l’intero ciclo scolastico, dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado.
La giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce le date per il prossimo anno scolastico. In Liguria la prima campanella suonerà ufficialmente lunedì 14 settembre, mentre la fine delle lezioni è fissata per martedì 8 giugno 2027. L'articolo Calendario scolastico Liguria 20262027: si rientra in classe lunedì 14 settembre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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