Liguria il sole scalda la regione | mare calmo e massime fino a 29°C

Nella giornata in Liguria, il sole riscalda la regione con temperature massime che raggiungono i 29°C. Le temperature più elevate si registrano tra le zone costiere e i rilievi, dove il termometro si avvicina ai valori massimi. Il mare si presenta calmo e rimarrà tale per tutta la giornata, senza cambiamenti significativi nelle condizioni delle acque. Le condizioni climatiche sono stabili, con cielo prevalentemente sereno e assenza di precipitazioni.

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? Punti chiave Dove si concentreranno le temperature più alte tra costa e rilievi?. Come cambieranno le condizioni del mare nel corso della giornata?. Perché il cielo potrebbe presentare nubi solo nelle zone interne?. Quali attività all'aperto saranno favorite dal nuovo rialzo termico?.? In Breve Minime interne tra +7°C e +14°C con massime fino a +29°C.. Temperature costiere tra +14°C e +20°C con massime fino a +27°C.. Centro Limet prevede mare calmo o quasi calmo per venerdì 22 maggio.. Venti deboli di brezza favoriscono attività turistiche e produttive regionali.. Il cielo sereno sopra la Liguria domina questo venerdì 22 maggio, mentre le temperature iniziano una fase di graduale risalita su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, il sole scalda la regione: mare calmo e massime fino a 29°C ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Via Julia Augusta da Albenga a Alassio Sullo stesso argomento Pasquetta in Liguria: sole in arrivo e massime fino a 23 gradiIl lunedì 6 aprile 2026 si apre con una coltre nuvolosa che copre la Liguria, ma le previsioni indicano un miglioramento progressivo per il... Cagliari: sole e temperature in rialzo, mare calmo per la giornataLa giornata di questo venerdì 10 aprile 2026 si apre con un clima mite e cieli prevalentemente sgombri dalle nubi nell’area di Cagliari.