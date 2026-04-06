Il lunedì 6 aprile 2026 in Liguria si presenta con una copertura nuvolosa iniziale, ma le previsioni meteo segnalano un miglioramento nel corso del pomeriggio, in particolare lungo la costa. La giornata sarà caratterizzata da temperature massime che raggiungeranno i 23 gradi, con un cielo che tenderà a schiarirsi nel secondo tratto della giornata. La situazione atmosferica si mantiene instabile al mattino, mentre nel pomeriggio si prevede un miglioramento.

Il lunedì 6 aprile 2026 si apre con una coltre nuvolosa che copre la Liguria, ma le previsioni indicano un miglioramento progressivo per il pomeriggio, specialmente lungo il litorale. Non sono previste precipitazioni in nessuna zona della regione. Sulla costa, la mattinata sarà caratterizzata da un cielo molto coperto. Solo nelle ore pomeridiane si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con temperature massime che oscilleranno tra i 20 e i 21 gradi. L’aria sarà mossa da venti sostenuti provenienti da Ostro, con punte di velocità che raggiungeranno i 16 chilometri orari. Verso sera, il cielo diventerà sereno o poco nuvoloso e l’intensità del vento calerà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta in Liguria: sole in arrivo e massime fino a 23 gradi

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Buona Pasquetta a tutti! Una giornata da vivere all’aperto, tra paesaggi, sorrisi e momenti semplici che fanno stare bene… come un picnic immersi nella natura. Che sia una gita improvvisata o un pranzo in compagnia, godetevi ogni istante tra le bellezz facebook

La Fondazione Magnani-Rocca è aperta anche il lunedì di Pasquetta con “Il SIMBOLISMO in Italia” x.com