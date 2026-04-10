Venerdì 10 aprile 2026 a Cagliari si presenta con un cielo in prevalenza sereno e temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. Il sole splende senza ostacoli e il mare rimane calmo, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto o per chi desidera godersi la giornata in relax lungo la costa. Le condizioni meteorologiche sono stabili e favorevoli lungo tutta la regione.

La giornata di questo venerdì 10 aprile 2026 si apre con un clima mite e cieli prevalentemente sgombri dalle nubi nell’area di Cagliari. Secondo i rilievi forniti dall’agenzia Arpas Sardegna, le condizioni atmosferiche odierne vedono una prevalenza di sereno o di schiarite, accompagnate da temperature che mostrano una tendenza alla stabilità o a un lieve incremento dei valori termici. L’impatto del meteo sulla dinamica costiera e il vento. Le correnti che colpiscono il territorio oggi provengono dai quadranti occidentali e si presentano con intensità debole, sebbene sia segnalata la possibilità di rinforzi localizzati proprio lungo le fasce costiere settentrionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari: sole e temperature in rialzo, mare calmo per la giornata

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