Ligure truffa da 1 milione | finta Onlus gestisce i lidi della costa
Una finta Onlus ligure ha gestito i lidi della costa, nascondendo profitti per circa un milione di euro. Le indagini hanno accertato che i pagamenti in contanti ai lavoratori svantaggiati erano gestiti da soggetti non autorizzati. La struttura fittizia è stata smascherata durante le verifiche, che hanno portato al sequestro di documenti e denunce nei confronti degli amministratori. Le autorità stanno proseguendo con ulteriori accertamenti per chiarire le modalità di gestione e le responsabilità.
? Punti chiave Come facevano i lidi a nascondere i profitti sotto la veste Onlus?. Chi gestiva realmente i pagamenti in contanti dei lavoratori svantaggiati?. Come hanno fatto i finanzieri a calcolare l'incasso reale degli stabilimenti?. Quali sono le conseguenze per i gestori che hanno evaso un milione?.? In Breve Evasione di 800 mila euro per imposte dirette e 110 mila euro di IVA.. Percentuale lavoratori svantaggiati inferiore al 30 percento richiesto per la cooperativa sociale.. Sanzioni di 5 mila euro per ogni lavoratore pagato in contanti.. Gestione illegale tra il 2020 e il 2025 in lidi di Albenga, Alassio, Bordighera e Ceriale.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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