Ligure truffa da 1 milione | finta Onlus gestisce i lidi della costa

Notizia in breve

Una finta Onlus ligure ha gestito i lidi della costa, nascondendo profitti per circa un milione di euro. Le indagini hanno accertato che i pagamenti in contanti ai lavoratori svantaggiati erano gestiti da soggetti non autorizzati. La struttura fittizia è stata smascherata durante le verifiche, che hanno portato al sequestro di documenti e denunce nei confronti degli amministratori. Le autorità stanno proseguendo con ulteriori accertamenti per chiarire le modalità di gestione e le responsabilità.